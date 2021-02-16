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العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

العناني يتفقد المتحف القومي
العناني يتفقد المتحف القومي
 
الثلاثاء، 16-02-2021 02:01 م متابعات- أمينة عبد العال
اجتمع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن مستجدات الأعمال بالمتحف.
واُستهل الاجتماع باطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وصفحاته المختلفة وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف.
كما تم مناقشة إمكانية إضافة المتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحه ضمن مواقع الزيارة بكايروباس "Cairo Pass" والذي يتيح لحامله زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة ٥ أيام متتالية.



كما وافق المجلس على تطبيق نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات وفقا للمعمول به بالمتاحف الكبري بالمجلس الاعلي للآثار علي أن يكون سعر التذكرة 30 جنية، مما يساهم في الحفاظ على الهدوء داخل المتحف وعدم تداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض. هذا بالاضافة الي الموافقة علي التزام المتحف بلائحة التصوير الخاصة بالمتاحف والمواقع التي أقرها المجلس الاعلى للآثار.

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