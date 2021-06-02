العناني يعلن عن موعد افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم

الأربعاء، 02-06-2021
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور
خالد العناني، وزير السياحة والآثار أنه خلال
الأيام القادمة سيتم افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم
، وتفقد مشروع ترميم كنيسة جبل الطير
بالمنيا.
وأكد الوزير علي حرصه البالغ
علي حضور احتفالية رحلة العائلة المقدسة
، كل عام كعادته للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة
على قلوبنا جميعا، وهو اليوم الذي فتحت فيه مصر ذراعيها واحتضنت العائلة المقدسة
التي
وجدت بين أهلها الأمن والأمان لأكثر من ثلاث سنوات، وباركت خطاها أرضها من شمال سيناء
مروراً بالدلتا والقاهرة ثم ربوع الصعيد.
وأضاف الوزير أن
رحلة العائلة المقدسة
في مصر مسار تاريخي وروحاني تتفرد به الكنيسة القبطية في مصر،
ومازالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ جنبات بلدنا الحبيب، ويتبارك الناس بزيارة الأماكن
التي مرت بها، مشيرا إلي أن مسار العائلة المقدسة
يعد أحد أهم المشروعات القومية التي
تولى الدولة اهتماماً كبيراً بها منذ عدة سنوات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي ومتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة بالتعاون
مع الكنيسة المصرية، لافتاً إلى أنه قد سبق وأن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً
بإنشاء لجنة وطنية تضم كافة الوزارات والجهات ذات الصلة والكنيسة المصرية لمتابعة تنفيذ
هذا الملف الهام، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
جدير بالذكر أن الدكتور
خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدعوة قداسة البابا تواضروس
الثاني بابا الإسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكري دخول العائلة المقدسة
إلى مصر، حيث أقيمت
الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و حضر الاحتفالية السفيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين
والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال
محافظ القاهرة، والأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور
أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أسامة طلعت
رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس عادل
الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمسار
العائلة المقدسة
في مصر، بالإضافة إلى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات
وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار .