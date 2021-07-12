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العناني يجتمع بمسئولي التحالف الكندي الإنجليزي للترويج السياحي لمصر

العناني يجتمع بمسئولي التحالف الكندي الإنجليزي للترويج السياحي لمصر
العناني يجتمع بمسئولي التحالف الكندي الإنجليزي للترويج السياحي لمصر
Native
الإثنين، 12-07-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.
جاء هذا الاجتماع للإطلاع على المسودة الثانية للإستراتيجية بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق و الذي عقده منذ أسبوعين، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وشارك في حضور الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤون الفنية و للترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.
و خلال الاجتماع تم مناقشة الإطار العام للآلية التي سيتم علي أساسها تنفيذ هذه الإستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري و منتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة.
و أكد فريق عمل الإستراتيجية علي ضرورة إبراز المقصد المصري  كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية  و الأذواق من خلال تسليط الضوء علي إن مصر مقصد سياحي آمن و متنوع يتمتع ببنية سياحية قوية و شمس مشرقة و جو دافئ و شواطئ خلابة و حياة بحرية متميزة و حضارة قديمة متفردة و فن حديث و سينما و مسرح و حرف تراثية و أكلات مصرية تقليدية شهية و فعاليات رياضية و فنية و أثرية و ثقافية  و غيرها من مصادر الجذب السياحي بالإضافة إلى إبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.
كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، انه سيتم تسليم الإستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.
جدير بالذكر انه في إطار حرص وزارة السياحة و الآثار علي إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم التعاقد مع تحالف كندي انجليزي متخصص  لإعداد إستراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.
و قد قام التحالف بتسليم المسودة الأولي للإستراتيجية قبل أسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.
هذا، وقد تضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.
وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع .
 

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