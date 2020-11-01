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العليا للانتخابات للنواب الجدد: المهمة لم تعد سهله

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
لاشين
 
الأحد، 01-11-2020 05:25 م أحمد سالم
وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، رسالة لأعضاء مجلس النواب الجدد، قائلًا: “يا من اختاركم الشعب لتكونوا أعضاء بمجلس النواب، الامانة عظيمة والمسئولية جسيمة والمهمة شاقة عسيرة “.

وأضاف “إبراهيم”، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، مستكملا رسالته لنواب، قائلا : “احفظوا ثقة الشعب وكونوا عند ظنه بكم، وتجردوا لصالح الوطن والمواطن، وكونوا نواب عن مصر بأكملها لا عن دوائركم فقط”.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشكر لجميع مؤسسات الدولة ورجالاتها الذين تعاونوا مع الهيئة لخروج الانتخابات بهذه الصورة، معقبا:” العهد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.
 

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