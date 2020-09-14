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إزالة تعديات علي أراضي الدولة
أرشيفية
الإثنين، 14-09-2020 10:55 ص إيمان هاني

أوضح أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، الفرق بين وضع اليد على أراضي الدولة ومخالفات البناء التي يجرى التصالح فيها، معقبا "كنا بنزيل للناس المبلطجين على أراضي الدولة ومش عاوزين يقننوا وضعهم،و مصرين على السرقة والتربح منها".
وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلا :" جرى تسليم 18 ألف عقد لمواطنين مصريين أثبتوا جدية وقدموا طلبات التقنين ودفعوا المقدمات، وهناك 35 ألف طلب ندرسهم لتقديم عقود أخرى إلى المواطنين الذين أثبتوا جديتهم، وأنه جرى استهداف 3.6 مليون متر مربع أراضي بناء، و211 فدان أراضي زراعية جرى التعدي عليها خلال الموجة الـ16 التي ستنتهي في نصف سبتمبر الجاري".
وتابع: "الأموال المتحصلة من التقنين التي دُفعت في الـ18 ألف عقد، ستذهب إلى حساب باسم "حق الشعب"، الذي جرى تدشينه خصيصًا لكل الأموال المتخصصة من التقنين، الذي خصصته القيادة السياسية للإنفاق على المشروعات التنموية والخدمية".

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