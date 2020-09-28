الطفل ضحية اغتيال وزير داخلية سابق يتحدث عن الواقعة لأول مرة

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الطفل الضحية
 
الإثنين، 28-09-2020 10:40 ص إيمان هاني

روى الطفل فارس حجازي، ضحية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، تفاصيل إصابته وفقد 4 أصابع من يده في حادث الاغتيال.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى إنه ذهب لشراء طلبات لسكان العمارة من "كشك بقالة" وأن والده لم يكن موجودا وكان يبلغ من العمر حينها9 سنوات.
وتابع: "البائع طلب منه أن يتنحى جانبا لمرور موكب وزير الداخلية وفجأة سمع صوت دوي انفجار، وفقد 4 أصابع من يده اليسرى في هذا الحادث، معربا عن أمنيته في رؤية الفنان محمد رمضان لأنه يحب تمثيله ويريد الحديث والتقاط الصور التذكارية معه.

 

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