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الطبيب الذي فقد بصره: هذا سر ترشحي للانتخابات

مممممممممم
الدكتور محمود سامى
 
الأحد، 04-10-2020 10:05 ص إيمان هاني

كشف الدكتور محمود سامى، الطبيب الذي فقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا، سر ترشحه لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن القرار جاء من أجل حبه في العمل الجماعي وخدمة الآخرين.
وأضاف سامى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن فقده للبصر جعله غير قادر على مواصلة العمل في مجال الطب، معقبا: "طالما أنا لسه حيا ولم أمت وطلما قدر ليا أنى لا استطيع الاستمرار في مجال الطب، سأواصل العمل في خدمة الناس في العمل العام".
وتابع:" أنه مهتم بشؤون الوطن والعمل العام منذ عام 2000، معقبا: "أنا من الناس البسيطة ومحبة ليا كنز كبير ليا وهو اللي شجعني لخوض تجربة الانتخابات".

 

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