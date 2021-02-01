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الضحية الرابعة ..زوجة : زوجي قدمني قربانا للجن

الزوجة
الزوجة
 
الإثنين، 01-02-2021 10:29 ص إيمان هاني

أكدت راوية مختار من البحيرة أن زوجها كان يريد تقديمها قربان للجن لاستخراج الآثار ، حيث اكتشفت انه وزوج أخته يريدان فتح مقبرة آثار ويريدان تقدميها كقربان للجن لفتح المقبرة.

وأضافت مختار ،خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى " ، زوجي كان يقوم بإعطائي السحر في العصائر والمشروبات وقام بمنعي عن اهلي 4 ايام حتي لا أراهم وعند سؤال اهلي عني يقول لهم زوجي انني في الطريق وعندما جاء أهلي لأخذى وجدوني مرمية على الطريق وهناك الكثير من الجروح بجسدي.

وتابعت :" أنا الضحية الرابعة لهذا الرجل وهناك فتاة قتلت بالفعل ولم يتلق عقابا علي قتلها " ولا ساعة سجن " مؤكدة أنها قبل أن تتزوج منه لم تكن تعرف عنه أى شىء وكان يبحث عند زوجة بمواصفات معينة.
 

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