الأحد، 14-02-2021
09:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
طلب البيت الأبيض من الصين
أن تتيح بيانات الأيام الأولي لتفشي فيروس
"كورونا
" .
و صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان ، في بيان بأن التقرير
يجب أن يكون مستقلا وخاليا من أي تغيير لافتا إلي المخاوف التي أثارتها إدارة
الرئيس السابق دونالد ترامب والذي انسحب من منظمة الصحة العالمية
بسبب هذا الأمر .
و رد المتحدث باسم سفارة الصين
ببيان شديد اللهجة قائلا إن الولايات
المتحدة أضرت بالتعاون متعدد الأطراف وبالمنظمة خلال السنوات الأخيرة ولا ينبغي لها
أن "توجه أصابع الاتهام" إلى الصين
وغيرها من الدول التي دعمت منظمة الصحة
خلال الجائحة ، لافتا إلي إن الصين
رحبت بقرار الولايات المتحدة العودة إلى منظمة الصحة
داعيا واشنطن
إلى التصرف على النحو الملائم وعدم توجيه اللوم إلى دول أخرى.
جدير بالذكر أن ا لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
قال الجمعة إن جميع الافتراضات بشأن منشأ كوفيد-19 لا تزال مطروحة وذلك بعد أن قالت
واشنطن
إنها تريد مراجعة بيانات الفريق الذي قادته منظمة الصحة العالمية
في الصين
التي
ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.