الصحة: مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا
وزيرة الصحة
الخميس، 27-08-202002:21 ممتابعات - الدويني فولي
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معدلات الإنخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا يساوى " فتح اقتصاد" والإبقاء على الوظائف فى القطاعات المختلفة ليس فى مصر وحدها بل فى كافة دول العالم جميعها.
وأضحت وزيرة الصحة خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن أكثر الأمراض المزمنة التى تعرض صاحبها للوفاة فى حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.
وأكدت "زايد" أن الحالة الوبائية والصحية للدولة المصرية ترتبط بالسياحة وكافة الأنشطة التجارية والسياحية التى لن تعود سوى بانخفاض الإصابات، قائلة: "مش هترجع وتستمر غير بانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية ضد كورونا وغسيل الإيدى بالمطهرات والبعد عن التجمعات والأماكن المغلقة.
وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أن البرنامج الرئاسى للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن وإجمالى 2 مليون تلقوا العلاج بالفعل بشأن هذه المبادرة.