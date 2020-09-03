"الصحة": لا زلنا نسيطر على الفيروس ولم نصل للتفشي

الخميس، 03-09-2020
05:04 م
أحمد سالم
طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة، المواطنين بشأن فيروس كورونا
،قائلا :" مصر مازالت في مرحلة السيطرة على المرض، حيث لم نصل لمرحلة التفشي، معقبا:" كله تحت السيطرة".
وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، أن أرقام الإصابات في مصر مازالت في الحدود الآمنة، مشددا على ضرورة الالتزام بصورة أكبر بالإجراءات الاحترازية لضمان السيطرة على الفيروس
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وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة تقسم على مستوى العالم إلى 3 أقسام أحمر وهو الوضع الخطر، وبرتقالي ويمثل وضع الترقب، وأخضر وهو معدل الأمان، منوها بأن مصر حاليا في المستوى الأخضر.