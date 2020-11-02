الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

الإثنين، 02-11-2020
12:55 ص
المصريون ـ متابعات
كشفت الدكتورة هالة زايد
، وزيرة الصحة، أن أكثر من 65% من إصابات
فيروس كورونا
، تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين و الأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم أكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم .
وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه mbc مصر، أن وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الأبيض.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن أقل الفئات إصابة بفيروس كورونا
هم الأطفال والفلاحين
والسائقين بسبب تواجدهم في أماكن مفتوحة، مطالبة المواطنين بالبقاء في الأماكن المفتوحة لفترة طويلة.