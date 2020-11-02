الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 02:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

ADS
 

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

هالة زايد
هالة زايد
 
الإثنين، 02-11-2020 12:55 ص المصريون ـ متابعات
كشفت  الدكتورة هالة زايد،  وزيرة الصحة، أن أكثر من 65% من إصابات فيروس كورونا، تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين و الأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم أكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم .
وأضافت "زايد"  خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب،  في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه mbc مصر، أن وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الأبيض.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن أقل الفئات إصابة بفيروس كورونا هم الأطفال والفلاحين والسائقين بسبب تواجدهم في أماكن مفتوحة، مطالبة المواطنين بالبقاء في الأماكن المفتوحة لفترة طويلة.
 

إقرأ ايضا

محمد معيط

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

العليا للانتخابات للنواب الجدد: المهمة لم تعد سهله

أخبار متعلقة

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

التعليم العالي عن لقاح كورونا: مصر مستعدة لشرائه بمجرد طرحه

8b78a677028132558f0782901ef4715b

مستشار الرئيس: 100 مليار جنيه لمواجهة موجة كورونا

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

"الإصابات هتكون رهيبة".. خبر صادم عن الموجة الثانية من كورونا

عمرو أديب

أديب: "عندي هسس "

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يحذر من «كورونا»: هتأثر على أكل عيشنا

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

الحكومة: النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي يحتذى به