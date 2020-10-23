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"الصحة" توجه 10 نصائح للوقاية من كورونا مع بداية الشتاء

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"الصحة" توجه 10 نصائح للوقاية من كورونا مع بداية الشتاء

وزيرة الصحة
أرشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 01:18 م وكالات- الدويني فولي
شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وجاءت النصائح كالتالي:
1- تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة.
2- الالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.
3- عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول.
4- منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها.
5- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.
6- الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.
7- التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.
8- يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب.
9- يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي،  مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك.
10- الحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.
 

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