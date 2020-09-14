الصحة تعلق على خطورة تجارب لقاح كورونا الجديد

الإثنين، 14-09-2020
09:40 م
أحمد سالم
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة، أن "المصريين ليسوا فئران تجارب، والدولة المصرية لن تسمح بذلك"، لافتًا إلى أن تجربة لقاح كورونا
الجديد على المتطوعين جاء بعد التيقن من معدل أمان مناسب لصحة المتطوع.
وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن مصر تشارك في دراسة صينية لإنتاج لقاح كورونا
، بمشاركة الإمارات والبحرين وبعض الدول الآسيوية.
ولفت إلى أن الدراسة المشاركة فيها مصر، أجرت تجارب سريرية لما يقارب 35 ألف حالة خارج مصر، منوهًا بأن الدراسة الآن بلغت المرحلة الثالثة، وعقب تخطيها في حال ثبت الأمان والفاعلية للقاح، يتبقى المرحلة المقبلة والتي تشمل تعميم وتوزيع اللقاح.