الصحة السعودية تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا

الإثنين، 01-03-2021
03:42 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية
، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد
حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا
"كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية
، قالت الصحة السعودية
، إنه تم
تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 377700
حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة من وباء كورونا
، ليصبح
إجمالي حالات التعافي 368640 حالة.
وأكدت "الصحة
" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الضحايا
في المملكة جراء الإصابة بفيروس كورونا
إلى 6500 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.