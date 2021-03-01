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الصحة السعودية تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا

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الصحة
 
الإثنين، 01-03-2021 03:42 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 377700 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة من وباء كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي 368640 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الضحايا في المملكة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 6500 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.
 

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