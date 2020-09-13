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"الصحة": أكثر من 70 متطوعًا تقدموا لتجارب لقاح كورونا السريرية

كورونا
كورونا
الأحد، 13-09-2020 11:22 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن عدد المتطوعين المطلوبين لإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا 6 آلاف متطوع، مؤكدا أن اللقاح الذي سيتم تجربته آمن وفعال.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام»، على فضائية «TEN»، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، أن أكثر من 70 متطوع سجلوا أسمائهم حتى الآن، موضحاً أن من بين شروط المتطوعين أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن القيادة السياسية تابع بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا لسلامة المصريين، مشدداً على أنه لن يكون المصريين فئران تجارب للقاحات غير آمنة.

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