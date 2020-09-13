"الصحة": أكثر من 70 متطوعًا تقدموا لتجارب لقاح كورونا السريرية

الأحد، 13-09-2020
11:22 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة
، إن عدد المتطوعين
المطلوبين لإجراء التجارب السريرية
على لقاح فيروس كورونا
6 آلاف متطوع، مؤكدا أن اللقاح الذي سيتم تجربته آمن وفعال.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام»، على فضائية «TEN»، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، أن أكثر من 70 متطوع سجلوا أسمائهم حتى الآن، موضحاً أن من بين شروط المتطوعين
أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، أن القيادة السياسية تابع بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا
لسلامة المصريين، مشدداً على أنه لن يكون المصريين فئران تجارب للقاحات غير آمنة.