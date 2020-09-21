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فريدة الشوباشي
الشوباشي
الإثنين، 21-09-2020 02:31 م إيمان هاني

شنت الكاتبة فريدة الشوباشي، هجوما ناريا على جماعة الإخوان المسلمين، قائلة: "الجماعة استهدفت الجيش المصري أكثر من إسرائيل، من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية".
وعلقت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المُذاع على فضائية "أون إي"، على فشل دعوات جماعة الإخوان للتظاهر أمس، قائلة: "الجماعة عبارة عن مرتزقة، مش ممكن حد عنده دماغ يجي دلوقتي ويقول للشعب المصري ثور على النظام".
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالمرأة المعيلة والتعليم والإسكان، معقبة: "الرئيس مهتم بكل حاجة، مش بيسيب حاجة خالص".


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