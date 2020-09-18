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الشوباشي: الإخوان ليس أمامهم إلا هذا الحل

فريدة الشوباشي
الشوباشي
الجمعة، 18-09-2020 10:16 ص إيمان هاني

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن قطر تنفق أموالها على الإرهاب وفقًا لأوامر القوى الكبرى، معقبة :" الدوحة ما هي إلى أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية التي تسعى لضرب الاستقرار في مصر".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "ألمواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الجماعات  الإرهابية ما هم إلا مجموعة من الفشلة والمجرمين الذي يسعون لنشر الخراب والفوضى.
وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن القبض على القائم بأعمال المرشد محمود عزت، أدى لظهور الانشقاقات داخل الجماعة الإرهابية بصورة كبيرة، خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن السيناريو المستقبلي الوحيد أمام الجماعة الإرهابية هو نهايتها.

 

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