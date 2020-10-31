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السيسي: 2011 شهدت تهريب جزء كبير من الآثار المصرية

الرئيس السيسي
السيسي
 
السبت، 31-10-2020 12:06 م إيمان هاني


أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حدث فقدان لبعض الآثار 2011 ، معقبا :" دا ليس لها مجال للحديث الآن، ولكن ممكن نقول أنه حصل تهريب جزء كبير من الآثار خلال 2011".
وعلق السيسي على كلمة الدكتور خالد عنان، وزير السياحة والآثار، قائلًا: إنه قال أننا بدأنا العمل خلال 2002  وبغض النظر عن أن خطة العمل تاخرت من 2002 إلى 2010  وليست هذه قضيتنا الآن، ولكن حتى عندما بدأنا في العمل خلال 2010 وصل لــ2011 وتوقف.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ، اليوم السبت، أنه قال هذا الكلام قبل ذلك وبكرره الآن ومش الفكرة إن انا بقول أن العمل توقف في 2011 معناها اساءة لأحد ولكنة معناها أن آي فعل الناس هتعمله له تلكفه كبيرة للغاية.

 

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