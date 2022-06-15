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السيسي يوجه طلبًا للسعودية والإمارات بشأن أموالهم في مصر

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الرئيس السيسي
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الأربعاء، 15-06-2022 10:58 ص
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للسعودية والإمارات حول أموالهم وودائعهم في مصر، وذلك خلال حديثه للإعلاميين.

وقال السيسي، ردا على سؤال حول الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إن هذه فرصة لأقدم الشكر لهما فهما تحركا معا من غير أن نطلب ذلك.

ودعا الرئيس خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، الدول العربية التي لديها ودائع في مصر إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات فمصر لديها مشاريع كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن تعداد مصر حوالي 100 مليون ولدينا فرص استثمارية واعدة، ونحن نرحب بالأشقاء لعمل استثمارات مشتركة أو استثمارات بمفردهم ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم لهم في كلتا الحالتين.

وأكد الرئيس أن الاستثمار يمكن أن يكون مشتركا ويمكن أن يكون خليجيا فقط.
 

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