السيسي يوجه رسالة إلى أبناء الشهداء بحفل تخريج الشرطة

الخميس، 15-10-2020
12:57 م
إيمان هاني
هنأ الرئيس عبدالفتاح
السيسي
، خريجي كلية الشرطة من أبناء الشهداء
، قائلا: " الشهداء
هما مش موجودين
معاكم دلوقتي.. لكن أنا بقولكم أن كل مصري موجود هنا أو بيسمعنا اعتبروهم الأب أو الأخ
لكم".
وأضاف "السيسي
"،
خلال حفل
تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، موجها رسالة إلى أبناء الشرطة من
خريجي الكلية، قائلا :"يؤلمنا رحيل الشهداء
، ولكن عزائنا أنهم استشهدوا عشان
100 مليون مصري يعيشوا.. ده ثمن كبير أوي".
وتابع :
"ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك"، موجها التحية لكل أولياء الأمور الحاضرين
حفل
التخرج، لافتا إلى أنهم أعدوا أبنائهم رجال حتى يدافعوا عن المصريين، متمنيا التوفيق
لكل الخريجين، وأن يحفظهم الله من كل شر وسوء.