"السيسي" يهنئ البحرين بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الجمعة، 11-09-2020
10:08 م
الطيب حسين
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي
، مساء اليوم الجمعة، الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين
، تطبيع العلاقات مع إسرائيل
.
وجاء في اتصال هاتفي أنه يهنئه على "خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين
، والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الشيخ حمد بن عيسى أعرب عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس، ولجهود سيادته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادًا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقبل ساعات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي
أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي، الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين
وإسرائيل
، بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين
وإسرائيل
.
وكتب على «فيس بوك»: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين
وإسرائيل
بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين
وإسرائيل
".
وذكر: "إذ أثمن هذه الخطوة المهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية،
أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".