السبت 12 سبتمبر 2020
توقيت مصر 01:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأهلي يتجاوز الإسماعيلي بثلاثية بيضاء بالدوري الممتاز

رسميًا.. تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

تعرف على أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

قصة «الرجل الغامض» في أشهر صورة هجمات سبتمبر

عالمة صينية تتعهد بالكشف عن «أدلة» تخليق كورونا داخل المختبر

دولة خليجية ثانية تعلن الاعتراف بإسرائيل خلال أيام

تحذير طبي من خطورة ضوء الهاتف على البشرة

كيف نجت طليقة الأمير أندرو من هجمات 11سبتمبر؟

أول تعليق من «داعش» على هجمات 11 سبتمبر

"السيسي" يهنئ البحرين بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2644031
"السيسي" يهنئ البحرين بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل
الجمعة، 11-09-2020 10:08 م الطيب حسين
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في اتصال هاتفي أنه يهنئه على "خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين، والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الشيخ حمد بن عيسى أعرب عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس، ولجهود سيادته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، امتدادًا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط".


وقبل ساعات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي، الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل، بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.


وكتب على «فيس بوك»: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".


وذكر: "إذ أثمن هذه الخطوة المهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية،
أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".



إقرأ ايضا

أرشيفية

دولة خليجية ثانية تعلن الاعتراف بإسرائيل خلال أيام

7059619741596029192

أول تعليق حكومي على ضريبة 350 جنيهًا لدفن الموتى

السيسي وماكرون

تفاصيل مباحثات السيسي وماكرون بشأن الأزمة الليبية

 

أخبار متعلقة

السيسي-1

رسالة قوية من "السيسي" لدول الخليج

الفقي: الإمارات قامت بخطة ضخمة.. والعلن خير من السر

الفقي: الإمارات قامت بخطة ضخمة.. والعلن خير من السر

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نص تهنئة وزير الداخلية للرئيس بالعام الهجري الجديد

وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين

رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

رد غير متوقع من قرقاش على مسؤول خليجي.. وصفه بهذا الشيء

عماد أديب: أخبرت بهذا الأمر من داخل غرفة تكوين القرار الإماراتي

عماد أديب: أخبرت بهذا الأمر من داخل غرفة تكوين القرار الإماراتي