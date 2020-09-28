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«السيسي» ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

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ارشيف
 
الإثنين، 28-09-2020 01:56 م متابعات - محمد إبراهيم

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل، اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والتقدم.
 حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

 

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