«السيسي» يفتح باب التعيينات ويرفع المرتبات

الأربعاء، 19-01-2022
09:42 ص
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
(نحو 175 دولار)، وأمر بإقرار علاوات وحوافز للموظفين بمليارات الجنيهات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، إن السيسي وجّه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه،
الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمئة من
الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
بنسبة 13 بالمئة من المرتب الأساسي.
وأشار إلى أن الرئيس أمر الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين
وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، و
إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع
التعليم.
ووجّه السيسي أيضا باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين
بقطاع التعليم،
ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
وأضاف: كما أمر الرئيس بتخصيص مبلغ
مليار ونصف المليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ
القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.