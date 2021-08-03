السيسي يعلن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيفالخبز
المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20
رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة
السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على
الدولة 8 مليار جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".
وتابع السيسى "عاوزين ننجب اطفال كتير أو أطفال يتمتعون بصحة وتعليم
جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية
والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".
ولفت الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه
الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة
أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".
وأوضح السيسي، "زي مانا داخل
على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي
ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".
وأردف "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا
كويس، وجميعنا مأمونين على بلدنا ومصالحها".
وتابع "محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء"
وأكد السيسي: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة
عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع
التغذية المدرسية".