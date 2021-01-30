«السيسي» يطمئن على الرئيس التونسي بعد محاولة اغتياله

السبت، 30-01-2021
05:27 م
المصريون
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع
نظيره التونس
ي قيس سعيد
، للاطمئنان عليه
بعد واقعة "البريد المرسل" الذي كان مسممًا في محاولة لاغتيال
ه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام
راضي، بأن السيسي اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونس
ي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة
الجمهورية التونس
ية، متمنياً له دوام الصحة
والعافية.
من جانبه؛ أعرب الرئيس قيس سعيد
عن خالص التقدير لتمنيات
للرئيس السيسي الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونس
ية
وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
كما جرى التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق
المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس التونس
ي قيس سعيد
، تعرض إلى محاولة اغتيال
داخل
قصر الرئاسة، عن طريق طرد بريدي يحوي على مادة سامة.
وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام محلية، فقد فتحت تونس
تحقيقا إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أعلنت السلطات،
في حين تحدّثت الرئاسة الجزائرية عن “محاولة لتسميم” سعيّد.
وأفادت رئاسة الجمهورية التونس
ية وكالة فرانس برس أنّ رئيس
ديوان الرئاسة فتح –الثلاثاء- طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد
طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.
وأوضح المصدر نفسه أنّ الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما
لم تسجّل أثار صحية سلبية على أيّ من العاملين في الرئاسة. وتحدثّت وسائل إعلام تونس
ية
عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.