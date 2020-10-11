"السيسي" يصل مركز المنارة لحضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لحضور الندوة التثقيفية الـ 32 التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى انتصار نصر السادس من أكتوبر 1973.

وتحتفل مصر هذه الأيام بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيوعام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.