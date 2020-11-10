السيسي يصل اليونان في زيارة رسمية لمدة يومين

الثلاثاء، 10-11-2020
09:51 م
أحمد سالم
قال عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في أثينا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل اليوم الى العاصمة أثينا وهي زيارة رسمية مدتها يومان الأربعاء والخميس.
وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الزيارة الاولى الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي
إلى اليونان
.
وأكد أن الرئيس ذهب الى اليونان
مرتين قبل ذلك ولكنهما ليستا زيارات رسمية .
وأوضح بركات ، ان الزيارات السابقة للرئيس السيسي
الى أثينا وكريت، كانت من ضمن القمم الثلاثية التي تعقد بين اليونان
وقبرص وهذه الزيارة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الاقليمية.
وتابع : المنطقة تشهد الآن تحديات كبيرة ووسائل الإعلام اليونان
ية وصفت زيارة الرئيس السيسي
الي اليونان
بالزيارة المهمة، مؤكدا أن اليونان
تعيش في إغلاق تام بسبب فيروس كورونا .
واستكمل : الرئيس السيسي
سيضع غدا في الصباح إكليلا من الزهور علي قبر الجندي المجهول في وسط أثينا.