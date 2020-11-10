الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرارات مفاجئة من الملك سلمان.. تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة صادمة عن عدم رحيل "ترامب"

غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي

بعد وفاته.. مذيعة الجزيرة تفاجئ أسرة "عريقات" بهذا الأمر

ADS
 

السيسي يصل اليونان في زيارة رسمية لمدة يومين

الرئيس السيسي
السيسي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:51 م أحمد سالم
قال عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في أثينا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الى العاصمة أثينا وهي زيارة رسمية مدتها يومان الأربعاء والخميس.

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الزيارة الاولى الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.

وأكد أن الرئيس ذهب الى اليونان مرتين قبل ذلك ولكنهما ليستا زيارات رسمية .

وأوضح بركات ، ان الزيارات السابقة للرئيس السيسي الى أثينا وكريت، كانت من ضمن القمم الثلاثية التي تعقد بين اليونان وقبرص وهذه الزيارة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الاقليمية.

وتابع : المنطقة تشهد الآن تحديات كبيرة ووسائل الإعلام اليونانية وصفت زيارة الرئيس السيسي الي اليونان بالزيارة المهمة، مؤكدا أن اليونان تعيش في إغلاق تام بسبب فيروس كورونا .

واستكمل : الرئيس السيسي سيضع غدا في الصباح إكليلا من الزهور علي قبر الجندي المجهول في وسط أثينا. 
 

إقرأ ايضا

السيسي

السيسي يغادر مطار القاهرة اليوم متوجهًا إلى اليونان

الكمامة كورونا في مصر

دولة عربية تحصل على الأولوية في لقاح "فايزر" ضد كورونا

طططططططط

المدرس بيتفرج معاهم.. طلاب يشاهدون رقص لورديانا بقنا

أخبار متعلقة

السيسي

السيسي يغادر مطار القاهرة اليوم متوجهًا إلى اليونان

المرشد الإيراني وترامب

إيران تسخر من انتخابات أمريكا وتظاهرهم بالديموقراطية

ءءءءءءءءءءءءءءء

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

الرئيسان السيسي وماكرون

بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

صورة من الافتتاح

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ