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«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن قائد القوات الجوية

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«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن قائد القوات الجوية

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الرئيس السيسي
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الإثنين، 15-08-2022 11:11 ص
 15‏/8‏/2022
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين اللواء طيار محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر، قائدا للقوات الجوية خلفا للفريق محمد عباس حلمي.
واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد من مواليد مارس 1966، وتخرج فى الكلية الجوية عام 1987، حيث تدرج فى كافة المناصب الحتمية داخل القوات الجوية، وصولا لمنصب رئيس أركان القوات الجوية.

حصل قائد القوات الجوية الجديد على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وفرقة قادة الأسراب الجوية، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.

كما حاز قائد القوات الجوية الجديد على عدة أنواط وميداليات منها ميدالية اليوبيل الفضى لحرب أكتوبر، واليوبيل الذهبى لثورة يوليو، وكذلك ميداليتى 25 يناير و 30 يونيو.
 

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مصدر: تعديل وزاري خلال ساعات

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