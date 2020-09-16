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السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين بالمدارس

السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين بالمدارس

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الرئيس السيسى
الأربعاء، 16-09-2020 01:19 م متابعات- محمد إبراهيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كلا من المعلم والطبيب لهما دور مهم ورسالة سامية وهي بناء الإنسان، لأن المعلم ينشأ شخصية سوية، والطبيب يحافظ على صحة هذا الإنسان وحمايته.
وتابع خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية، أن الدولة قررت أن تقوم بإعفاء المدرسين من الضرائب بنسبة 60% وهذا سيتم تطبيقه خلال العام القادم، إضافة إلى أن علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% إلى 12%، لافتا إلى أن الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيه لـ 375 جنيه.
ووجه الرئيس السيسي لوزير التربية والتعليم قائلا"اعتقد أن المصريين هيبقوا راضين عنك دلوقتي".

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