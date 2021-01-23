«السيسي» يزف بشرى سارة: «حاسبونا لو دا محصلش»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تستهدف إحلال وتجديد
وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين.
وأضاف السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي
بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنه بنهاية العام الحالى لا توجد قطارات سكك حديد قديمة،
مردفا «حاسبونا على كده»، موضحا أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد
بنهاية العام الحالي
وتابع، أنه “كان قد اتفق مع وزير النقل، كامل الوزير، على
عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل، إلا
أن ظروف فيروس كورونا سوف تؤجل ذلك”.
ووجه السيسي كلمة إلى المصريين، قائلا: “هو إحنا فاكرين إن
10 آلاف كيلو سكك حديد هو الأفضل؟”، مشيرا إلى “أنه لم تتم أي أعمال تطوير لشبكة السكة
الحديد من 80 سنة ماضية”.