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السيسي يخص 3 أبطال مصريين في أولمبياد باريس برسالة مفاجئة

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الأحد، 11-08-2024 10:43 ص

 

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي منشورا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خص به المصريين الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024

 

وقال السيسي في منشوره "أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 لقد رفعتم اسم مصر عاليا: أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف".

وأردف: "إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر، مصدر فخر لوطننا الغالي".

ونجح أحمد الجندي في التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في مسابقة الخماسي الحديث، بإنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي بعد حصوله على إجمالي نقاط بلغ 1555 نقطة.

 

وتفوق الجندي على الياباني تايشو ساتو (1542 نقطة) والإيطالي جورجو مالان (1536).

 

وأصبح المصري أول رياضي إفريقي يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في مسابقة الخماسي الحديث.

 

وأحرزت الرباعة المصرية سارة سمير فضية وزن 81 كلغ في مسابقة رفع الأثقال السبت في أولمبياد باريس 2024.

 

ورفعت سمير إجمالي (268 كغ) بفارق 7 كيلوغرامات عن النرويجية سولفريد كواندا الفائزة بالذهبية (275 كغ).

 

وحقق محمد السيد صاحب الـ21 عاما، الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السف، بعد الفوز على الهنغاري تيبور أندراسي بنتيجة 8-7 في مباراة تحديد المركز الثالث.

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