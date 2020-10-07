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السيسي يحصل على جائزة جديدة بسبب أعمال التنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي
 
الأربعاء، 07-10-2020 07:12 م أحمد سالم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، الذى قدم له “درع العمل التنموى العربى لعام 2020″، وهى الجائزة التى تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.

وأكد الرئيس أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم فى إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادى ومسيرة العملية التنموية التى تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 

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