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«السيسي» يحذر المصريين من خطر كارثي: «هياكل الدولة» (فيديو)

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الرئيس السيسي
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الخميس، 01-12-2022 11:37 ص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكانى سيأكل الدولة، معلقًا :" هل يرضى ربنا كنا من 100 سنة، حاجة و الوضع الحالي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة :" انا جاي و شايف كل شئ، ما يصعبش علينا الوضع اللى كان من 100 سنة و الوضع الحالي".

 أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عندما تم الاهتمام بالشكل العمراني، حدث هناك تشوه في  البيئة العمرانية، وظهر الزحام و المشكلات.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن السكن جاء من السكن و الهدوء، ولكن فى حالتنا تحول السكن لـ مكان لـ المصانع و العيادات و كل شئ يصبح غير مسكن.

وعرض وزير الإسكان صورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا، وهى حقيقة، و الصورة بها عيادات كثيرة فى شارع سكني بالمنصورة.

و غضب الوزير من الصورة، وقال :" لا يمكن أن يكون هذا مسكن، وهذا تجاوز لكل القيم الإنسانية و للعمران، وتشويه بصري، و ذلك سعيًا للقيم المادية لبعض الأفراد".


 

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