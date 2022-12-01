«السيسي» يحذر المصريين من خطر كارثي: «هياكل الدولة» (فيديو)
الرئيس السيسي
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الخميس، 01-12-202211:37 ص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النمو السكانى سيأكل الدولة، معلقًا
:" هل يرضى ربنا كنا من 100 سنة، حاجة و الوضع الحالي".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة :"
انا جاي و شايف كل شئ، ما يصعبش علينا الوضع اللى كان من 100 سنة و الوضع الحالي".
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عندما تم الاهتمام بالشكل العمراني، حدث هناك
تشوه في البيئة العمرانية، وظهر الزحام و
المشكلات.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بـ افتتاح
مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس الوزراء، أن السكن جاء من السكن و الهدوء، ولكن فى حالتنا تحول السكن لـ مكان
لـ المصانع و العيادات و كل شئ يصبح غير مسكن.
وعرض وزير الإسكان صورة كانت منتشرة على السوشيال ميديا، وهى حقيقة، و الصورة
بها عيادات كثيرة فى شارع سكني بالمنصورة.
و غضب الوزير من الصورة، وقال :" لا يمكن أن يكون هذا مسكن، وهذا
تجاوز لكل القيم الإنسانية و للعمران، وتشويه بصري، و ذلك سعيًا للقيم المادية
لبعض الأفراد".