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السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة وهذه أبرز النتائج

السيسي
السيسي
 
السبت، 03-10-2020 06:18 م أحمد سالم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس الذي حرص علي مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود
 

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