الإثنين 23 مايو 2022
توقيت مصر 20:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بوسي تصدم الجميع وتنفعل في حفل زفافها: «علي الطلاق أبوظ الجوازة.. انا هربانة مني»

زيادة مفاجئة للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ رفع الفائدة

«مكنتش هأذيها».. حسام حبيب يقتحم الفيلا على شيرين والشرطة تتدخل

«خَبَط الباب برجله».. تفاصيل خناقة نجم الأهلي مع موسيماني واستبعاده من الفريق

شاهد.. جماهير السيتي تلقن حارس مرمى أستون فيلا علقة ساخنة داخل الملعب

مقتل حارس أمن سفارة قطر بـ باريس في هجوم مسلح

إسرائيل تفتح قبر طفل يمني مات منذ 70 عامًا .. تعرف على السبب

شاهد.. لحظة تعرض سالي عبدالسلام للتحرش الجنسي

«السيسي»: هذا المشروع سيعيدنا لأيام النبي يوسف

تحرك سعودي عاجل لسحب منتج غذائي شهير من الأسواق يحتوي على مرض خطير

ADS
 

«السيسي»: هذا المشروع سيعيدنا لأيام النبي يوسف

202112281151385138
الرئيس السيسي
Native
Teads
الإثنين، 23-05-2022 11:24 ص

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فكرة في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، "ستعيدنا لأيام النبي يوسف".
وخلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "فكرة الصوامع المجففات التي تم عملها بمشروع مستقبل، ستعيدنا لأيام سيدنا يوسف..ليه كان ساب القمح في سنابله، لأن هو لو كان عمله حصاد وكان القمح زي ما هو موجود ميستحملش 3 سنين، والذرة بالرطوبة الموجودة لا تستحمل تلك الفترة".
وأضاف السيسي: "الدول المتقدمة اللي بتدينا ذرة بتجففه وتديهولنا مجفف عشان يتحمل عملية التصدير والتخزين، المجففات هدفها إدخال قيمة في استخدام الذرة"، لافتا إلى أن "ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية جاء بناء على دراسات وعمل لجان من كبار المتخصصين وأساتذة الجامعات".
وأكمل: "هنقدر نوفر تقاوي للزراعة تكفي طلب القمح، ويهمني الفلاح يستفيد..هنقدر نوفر للفلاح التقاوي المطلوبة اللي تحقق إنتاجية كويسة لفلاح ولينا"، مشددا على "ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين".
 

إقرأ ايضا

18-6-2019_18_12_46_GomhuriaOnline_1560874366

قرار جمهوري بشأن المتحدث باسم الرئاسة

2021_8_22_20_51_4_124

رئيس الوزراء يكشف مفاجأت صادمة حدثت لمصر بسبب الحرب في أوكرانيا

522436-1772670129

«السيسي»: لم أتآمر على «مرسي» لهذا السبب

أخبار متعلقة

18-6-2019_18_12_46_GomhuriaOnline_1560874366

قرار جمهوري بشأن المتحدث باسم الرئاسة

522436-1772670129

«السيسي»: لم أتآمر على «مرسي» لهذا السبب