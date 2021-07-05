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السيسي ملوحًا بقوة الجيش العسكرية: لن نستمر في التفاوض مع إثيوبيا

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السيسي ملوحًا بقوة الجيش العسكرية: لن نستمر في التفاوض مع إثيوبيا

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الرئيس السيسي
Native
الإثنين، 05-07-2021 01:17 م

مع اقتراب عملية الملء الثاني لسد النهضة، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدم جواز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى مالا نهاية، مشيرا إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مدار التاريخ على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية والتي ظهر منها جزءٌ بسيطٌ في مناورة قادر ألفان وواحد وعشرون، حسب روسيا اليوم.
من جانبه أكد القائدُ العسكريُ بمنطقة مَتَكَل الإثيوبية حيث يوجد سدُ النهضة الجنرال أسرات دينيرو، أن الجيش الإثيوبي في حالة تأهب قصوى لإنجاز المرحلة الثانية لتعبئة السد، مضيفًا أن شعب بلاده بأكمله يتابع عملية بناء السد، كما أشار دينيرو إلى أن الجيش مستعد لمواصلة النصر وإكمال الجولة الثانية من إمدادات المياه بنجاح.

 

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