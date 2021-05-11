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السيسي: لن نفرط في حقوقنا المائية تحت أي وضع

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الرئيس السيسي
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 01:23 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسار تفاوض سد النهضة يحتاج صبرا وتأنيا، موجها الكلام للمصريين :"متستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله عز وجل وفي بلدكم وقدراتها، والحفاظ علي حقوق مصر المائية، لا يمكن أن يتجاوز أحد".
وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات لتطوير قناة السويس اليوم ، أن"التفاوض عملية شاقة وصعبة، وحتى أنه تم استقبال مبعوث أمريكي للقرن الافريقي ورئيس الكونغو الديمقراطية خلال الـ10 أيام الماضية، حتى يتم الانتهاء من حل قضية سد النهضة، التي تعتبر من القضايا المهمة ".
ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين  ، قائلا: "مقدر قلقكم وهو قلق مقدر ومشروع، وانا سعيد بالقلق دا، واهتمامكم ببلدكم يكون أمرا رائعا، ولكن لازم تكونوا متأكدين انه لن يتم التفريط في حقوقنا، ولن يتم التفريط في حقوق مصر المائية تحت أى وضع".
وأكمل الرئيس السيسي: "اليوم يتم رفع العلم على 34 مركب صيد  قامت هيئة قناة السويس بالعمل بهم، منذ فترة تصل إلى عام ونصف".

 

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