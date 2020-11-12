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السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: ستجدون مصر الصديقة القوية الداعمة لكم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الخميس، 12-11-2020 11:30 ص إيمان هاني
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى رئيس برلمان اليونان، قائلا: "نشكركم على حفاة الاستقبال والضيافة".

وأضاف "السيسي"، خلال لقاءه مع رئيس البرلمان اليوناني المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، قائلا :"نشكر البرلمان اليوناني على إيصال صوت مصر لبرلمانات أوروبا"، مخاطبا رئيس البرلمان اليوناني: "ستجدون مصر دائما الصديقة القوية الداعمة لكم".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الحفاوة التي يشعر بها عند زيارته لأي مكان يعكس حجم المودة والمحبة التي تربط بين البلدين، وذلك رغم المحاذير التي تفرضها جائحة كورونا.

 

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