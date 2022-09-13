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«السيسي في قطر».. بيان رئاسي يكشف سبب زيارة الرئيس للدوحة

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الرئيس السيسي وأمير قطر- أرشيفية
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الثلاثاء، 13-09-2022 01:07 م
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لقطر لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس السيسي من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.
 

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مصدر: تعديل وزاري خلال ساعات

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