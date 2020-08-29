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«السيسي»: سنتين محور المحمودية يكون خلصان

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الرئيس السيسى
 
السبت، 29-08-2020 12:03 م إيمان هاني

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن يصل محور المحمودية من الإسكندرية إلى البحيرة، قائلا: "لأول مرة نعمل محور من الإسكندرية لعمق الدلتا"، مشددا على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين: "سنتين ويكون المحور خلص ونعمل مساكن للأهالي اللي تعدوا على الأرض الخاصة بالدولة وبنوا أراضي محور المحمودية، ونبني مساجد بدل اللي اتشالت".
وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية: "مش هنضيع الأهالي اللي بنت على أراضي الدولة لأن الدولة على مدار سنين فاتت ما أخدتش بالها منهم، والتجاوز اللي تم إحنا ندفع تمنه مش الناس اللي تدفع تمنه".


 

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