السيسي: اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه



أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعجابه من المشككين فى المشروعات التى تفتتحها الدولة.

وأضاف خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالإسكندرية : "فيه ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء، كان فيه 30 مسجدا وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا، والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش..ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، إحنا استغفر الله العظيم".

وواصل: "يا رب تبقوا زينا في إن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي".

وتابع الرئيس: "احنا بنفتتح وسعداء والبحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعة، اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟، دى سرقة".

