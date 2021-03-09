«السيسي»: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة انطلاق جمهورية ثانية

الثلاثاء، 09-03-2021
01:18 م
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي
،
أن افتتاح العاصمة الإدارية
، هو بمثابة انطلاق جمهورية
ثانية .
وقال الرئيس : " أتابع تعليقات المواطنين في قرى مصر ، والريف ترك
سنوات طويلة ، ولا أقول ذلك إسقاطا على أحد ولكن نحن كدولة ، من المهم أن تعرفوا
أنكم ستكونون عونا لنا ".
وأضاف : " الأرض الزراعية ، والحفاظ عليها أمانة كبيرة ومسئولية في
أعناقنا ، وأي تعدي عليها سيجعلنا نفقد فرص عمل أبنائنا ".
وتابع : " لو استمرينا بهذه الطريقة لن يكون هناك أرض زراعية ،
ورسالتي لكل مواطن ، أن مجابهتنا لمستقبلنا يتطلب انتباه شديد لحديثي لأن الهدف
منه مصلحتنا وليس مصالح قصيرة الأمد"