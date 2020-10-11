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"السيسي" : "إحنا مش بنبيع الوهم ولا بنضحك عليكم"

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السيسى
 
الأحد، 11-10-2020 11:16 ص متابعات - محمد إبراهيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات الموجودة داخل مصر كبيرة ولكننا قادرين على التغلب عليها، بالشغل وبذل الجهد".
وأضاف "السيسى" خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "وبالمناسبة فى البداية خالص.. واتكملت معكم هل قلت لكم أوهام؟.. قلتلكم أن فيه تحديات.. قادرون على النجاح وقلتكم.. واحنا بنبنى ونعمر.. ومش رايحين نحارب ونخرب وعاوزين نصلح للناس وربنا هيساعدنا.. أنا مش ببيع الوهم ولا بضحك على الناس.. مهم أن الرأى العام ينبه للحرب.. والحرب اللى بتم إدارتها ضدك.. ومحدش هيقدر يهزمنا أبدا بحرب من بره.. وفى عام 2011 اللى عاوز يوصل للحكم.. وصل للحكم والدولة مستقرة".

 

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