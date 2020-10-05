الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

موسى: هيصفوك يا محمد

"شوبير".. تعديل جديد بجهاز الأهلى

على الرغم من الهزيمة المذلة.. إنجاز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

بالصور.. "الجبلاية" تعلن قميص الفراعنة الجديد

مرتضى منصور: أنا مش قليل الأدب

بشري سعودية بشأن القطاع الخاص غير النفطي

الإمارات تهنئ السعودية بعودة مراسم العمرة بعد توقف بسبب كورونا

"الضامة" تبعد "الشناوى" عن صفوف الأهلى

البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى أكتوبر

السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

 
الإثنين، 05-10-2020 02:07 م متابعات - محمد إبراهيم

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وكان فى استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ثم قام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
كما صافح الرئيس السيسى عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

 

إقرأ ايضا

الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج

نبيلة مكرم : عايزين المصريين بالخارج يعرفوا يعني إيه مسقعة و طعمية

البنك المركزي

البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة ذكرى أكتوبر

وزير القوي العاملة محمد سعفان

القوى العاملة: الخميس إجازة للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

أخبار متعلقة

2019093011060161

"السيسي" يفتتح عددًا من الجامعات بالإسكندرية

السيسي

السيسي يوافق على التعاقد مع شركة أجنبية للبحث عن البترول

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن تشديد عقوبة التنمر

وزير خارجية لوكسمبورج

وزير خارجية لوكسمبورج: مصر على الطريق الصحيح مع السيسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

هذا ما تم تعديله في قانون تنظيم الجامعات

السيسي

5 قرارات عاجلة من السيسي بتعديل بعض أحكام القوانين