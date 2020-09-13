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السيد الشريف: مصر لن تعود للوراء ومن يتصور ذلك "واهم"

الشريف
وكيل مجلس النواب
الأحد، 13-09-2020 11:10 م المصريون ـ متابعات
قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تسمح لأي شخص أن يمد يد التخريب للوطن مرة أخرى، معقبًا: "واهم من يتصور أن مصر تعود للوراء".
وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشعب المصري لديه من العزيمة والقوة لصد أي مؤامرات ضد الوطن.
وأشار إلى أن البعض يتصور أن الحكومة تصدر مشروع قوانين وما على مجلس النواب سوى سن تلك التشريعات، منهوًا بأن المجلس يسن القوانين حسب خطة استراتيجة لبناء الدولة المصرية.

 

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