الأحد، 13-09-2020
11:10 م
المصريون ـ متابعات
قال النائب السيد الشريف
وكيل أول مجلس النواب
، إن الدولة المصر
ية لن تسمح لأي شخص أن يمد يد التخريب للوطن مرة أخرى، معقبًا: "واهم من يتصور أن مصر
تعود للوراء".
وأضاف "الشريف
"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشعب المصر
ي لديه من العزيمة والقوة لصد أي مؤامرات ضد الوطن.
وأشار إلى أن البعض يتصور أن الحكومة تصدر مشروع قوانين وما على مجلس النواب
سوى سن تلك التشريعات، منهوًا بأن المجلس يسن القوانين حسب خطة استراتيجة لبناء الدولة المصر
ية.