الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ترامب : هذه ولاية ستنقذ الحلم الأمريكي

أضواء غريبة في السماء تثير ضجة علي مواقع التواصل

503 مليون دولار غرامة " أبل" لسرقة براءة اختراع

الرياض تحذر من صفحة الأميرة نوف بنت بندر آل سعود علي مواقع التواصل

استقالة حسام الزناتي مع لجنة المسابقات بـ "الجبلاية"

تطبيق ذكي يكشف إصابة "كورونا" عبر صوت السعال

"الإدارى" يحسم مصير مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الضرائب الإسرائيلية تحقق في مصروفات نتنياهو

أول تعليق لـ "كهربا" بعد مشادته مع محمد فضل

السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

ADS
 

"السيدة روحية" لوزير الأوقاف : دا طلبي الوحيد

يييييييييييييي
السيدة روحية
 
الأحد، 01-11-2020 10:26 ص إيمان هاني
ناشدت السيدة روحية، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة الأوقاف بوضع حل لمشكلة منزلها الملاصق لأحد المساجد التابعة للوزارة، حيث تم بناء دورات للمياه تسببت في انهيار جزء من منزلها المبني بالطوب اللبن والذي يغرق في أوقات الأمطار الشديدة.
وأكدت "روحية" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن إعادة ترميم منزلها هو هدفها حاليًا خاصة بعد التكريمات التي حصلت عليها من محافظة المنوفية والمساعدات وزارة التضامن بعد انتشار قصة كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ذات السياق قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ "السيدة روحية" ستحصل على عدد من المساعدات، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة،
وأضاف "فكري" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الجمعة: "سيحصل الثلاث أطفال على معاش كرامة، وسيتم صرف معاش استثنائي لها، ومحافظ المنوفية نفسه أمر بصرف مساعدة مالية لها"
 

إقرأ ايضا

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

"المجموع وحده لايكفي".. شروط الالتحاق بجامعة الملك سلمان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

الدكتور معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: دعوات النزول تكلف الدولة كثيرًا

أخبار متعلقة

الشاب

أول تعليق للشاب الذي فقد ثلاثة أطراف بحادث قطار

يييييييييييييييييي

التضامن تفاجيء "السيدة روحية" بـ 4 قرارات سارة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية.. التفاصيل مهمة

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار الرئيس يعقب الإساءة للنبي بقرار عاجل

أحمد عمر هاشم

لأول مرة "أحمد عمر هاشم" منشدا علي الهواء

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

" مكنش ينفع البسه البدلة الحمراء " ..ابنة عمرو الحريري تكشف مفاجأة وفاته