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بمتحف رشيد

"السياحة" تنظم ورش عمل لخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق

السياحة تنظم ورش عمل
السياحة تنظم ورش عمل
 
الأربعاء، 03-03-2021 05:49 م متابعات- أمينة عبد العال
ينظم متحف رشيد الوطني أربعة ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجي كليات الآثار والسياحة والفنادق، من خلال التعليم عن بُعد باستخدام منصة Microsoft teams  .
وأوضح  سعيد رخا مدير عام المتحف، أن تلك الورش سوف تعمل على نشر الوعي السياحي والأثري بين الطلبة وخلق جيل جديد من الشباب على درجة عالية من التدريب على كافة مهارات التواصل المجتمعي والمعرفة بتراثه والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن تلك الورش سوف يديرها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الآثار والسياحة، وسوف يتم تنظيمها على ثلاثة مراحل خلال شهر مارس وإبريل ومايو؛ بحيث تكون المرحلة الأولى بالتنسيق مع كلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٧ مارس إلى ١١ إبريل لتشمل ورشتين، إحداهما عن "المتاحف بمنظورها الحديث“، و الثانية عن ” تاريخ المنسوجات وطرق حفظها.“
أما المرحلة الثانية فسوف تكون بالتنسيق مع مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي مكتبة الإسكندرية، خلال يومي ٢٥و ٢٦ إبريل، وستتضمن ورشة عن ” النقوش والكتابات العربية ما بين كتابة المصحف الشريف وجغرافية دور الضرب“.
أما المرحلة الثالثة ستتضمن ورشة  عن ” التعريف بعلم الآثار البحرية وتطوره“ في الفترة من ٣ إلى ٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

 

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