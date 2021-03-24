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«السياحة» تنظم رحلة لـ زوجات سفراء ٢٠ دولة بمصر القديمة

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منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة
 
الأربعاء، 24-03-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
نظمت، وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء ٢٠ دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، أمس ،  وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحة المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها. وشارك في هذه الجولة زوجات عدد من مساعدي السيد وزير الخارجية المصري.
وقد رافق الوفد  محمد عبد الرءوف بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واصطحبهم في جولة داخل الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة أحد نقاط مسار العائلة المقدسة، ومسجد عمرو ابن العاص أول مسجد بني في مصر، والمتحف القبطي بجناحيه، ومعبد بن عزرا.
وقد أعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة مجمع الأديان.
 

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