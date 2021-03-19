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"السياحة" تعلن عن موعد الحدث الذي ينتظره العالم

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"السياحة" تعلن عن موعد الحدث الذي ينتظره العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 11:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن ٣ إبريل ٢٠٢١  هو موعد الحدث العالمي الذي سيبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة بموكب لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط".

وجاء الإعلان عن الحدث بعد اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لإخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

جدير بالذكر أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.
 

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